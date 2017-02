A Olbia Corso di Public Speaking organizzato da PromoTourism Sardinia

La “comunicazione in pubblico” non è solo quella di politici e relatori nel corso di grandi eventi. Chiunque si trovi a parlare davanti ad una o più persone sta comunicando in pubblico e ad un pubblico!

Se per lavoro o per passione ti relazioni con altre persone e vuoi essere sicuro di te e del modo in cui ti esprimi, se vuoi veicolare il messaggio in maniera chiara ed efficace, questo è il corso che fa per te!

Solo 10 posti disponibili!





Quando:

Prima Giornata 04 Marzo 2017 dalle h 9:00/12:30

Seconda Giornata 11 Marzo 2017 dalle h 9:00/12:30

Terza Giornata 18 Marzo 2017 dalle h 9:00/12:30





Sede del corso:

Promotourism Sardinia, Via Ghana 4, Torre 5 Geovillage, Int.28





Programma:

h 09:00 Registrazione Partecipanti

h 09:15 Inizio del Corso

h 10:45 Coffee Break

h 11:00 Ripresa

h 12:30 Conclusione

Obiettivi:





• I Tre Pilastri Della Comunicazione.

• Capire quali elementi sono necessari perché ci sia comunicazione.

• Imparare ad amalgamare parole, gesti e melodia vocale per dare sempre il senso desiderato a ciò che si dice.

• Apprendere come costruire un discorso adatto al pubblico a cui ci si rivolge e strutturare un contenuto interessante e accattivante.

• Strumenti per creare sintonia e risultare piacevoli alla nostra audience.

• Trovare il proprio equilibrio e gestire emozioni e dialogo interno.

• Sviluppare la giusta attitudine per trasmettere agli interlocutori solo emozioni positive.





Metodo di insegnamento:

Lezione Teorica.

Esercizi Pratici.

Registrazioni Audio-visive dei progressi dei partecipanti.





Corso di formazione a cura di:





Letizia Rosas

NLP Licensed Coach e Formatrice





Richard Bandler.

Laureata in Mediazione Linguistica (Inglese e Russo), ha trascorso numerosi periodi di formazione all’estero in Russia, Irlanda e Inghilterra. Parla, con vari livelli di conoscenza, 5 lingue.

Specializzata in Comunicazione Efficace, ha organizzato e tenuto diverse conferenze sulla comunicazione in famiglia e nella coppia e, nell’ambito di un progetto dedicato al benessere psico-fisico delle future madri, si è occupata di atteggiamento mentale in gravidanza e pianificazione del tempo dopo la nascita del bambino.

Utilizza gli strumenti del Coaching e della Programmazione Neuro-Linguistica per aiutare le persone ad ottenere un miglioramento rapido e concreto negli aspetti più svariati della vita, del Business e dello Sport.

Si occupa inoltre di sviluppo della comunicazione familiare, sia nella coppia, sia tra genitori e figli.





Quota partecipativa: 290 euro, per chi si iscrive e salda entro il 14 febbraio (e per soci Aleo e studenti universitari dei corsi di Olbia) la quota è 250 euro, per chi si iscrive e salda entro il 21 febbraio la quota è di 270 euro.





Per info promotourismsardinia@gmail.com oppure 3492456184 / 3494948091