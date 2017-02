Lo Carraixali de l’Alguer

PAESE CHE VAI, FESTA CHE TROVI

Ragazzinscena 2017

Per un giorno Alghero si trasformerà in un mondo incantato con i protagonisti delle fiabe e dei cartoni dinanzi a tanti piccoli scolari ad interpretare i personaggi che animano i loro sogni le loro emozioni, in ogni figurante impegnato a sfilare per vie della città catalana.

Così come il termine "trasgressione" è da sempre alla base de lo carraixali, quello di

Da alcuni lustri, lo studio del carnevale è inserito nei programmi delle classi primarie.

I bambini coinvolti dalle loro insegnanti proseguono questa tradizione mentre creano i loro costumi per partecipare alla festa .

Un carnevale quindi fatto dai bambini, dalle famiglie e dalle maestre che già da molte edizioni trasformano il significato della festa mascherata ed è in grado di richiamare migliaia di persone da tutto il territorio.

Grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Meta che ne decretano il percorso identitario .

Sarà questo il Carnevale 2017 ad Alghero ; una lunghissima e variegata carovana dove i bambini saranno i veri protagonisti.

E accanto all’allegra sfilata non poteva mancare il contributo artistico dei vari gruppi ospiti vero punto di forza del “Lo Carraixali de l’Alguer” costituito da professionisti quali, Il Gruppo dei Mini tamburi e trombe di Oristano , la March band di Tempio , le scuole di ballo Edgar Latino, di Mara e Cristina Ballero, con vari gruppi estemporanei e la presenza di alcuni carri delle borgate con i presentatori Stefania Ambroggi e Pino Lignuso che ha racconteranno agli spettatori i temi portati dagli Istituti didattici comprensivi 1-2-3 di Alghero senza dimenticare i Dj William e Matteo e Oscar, i cantanti Giulio Dore e Berto Solinas con Giuseppe Tiberi, l’Associazione Pensiero Felice e con la partecipazioni di alcuni carri delle borgate.

Un Carnevale quest’anno che valorizza l’importanza educativa della lettura delle fiabe , lo studio delle emozioni, i racconti dei nonni ma anche un omaggio al Giro d’Italia; titolo condiviso con tutti i plessi

A conclusione dell’evento non mancheranno le frittelle e i balli per tutti i figuranti.