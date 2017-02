Corso Pratico di Canto Armonico Tuvano a Mogoro

Ogni suono che quotidianamente siamo abituati ad udire, è il risultato della sovrapposizione tra un suono grave, detto fondamentale, ed i suoi relativi armonici, che sono suoni molto più acuti.

La tua attività qui VERSANTE EST CAFÈ Il corso è prevalentemente pratico/esperienziale, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare maggiormente in contatto con se stessi tramite la propria voce, in quanto le tecniche sono istintive ed accessibili a tutti, anche a chi non ha particolari doti canore o, addirittura, si ritiene stonato!

Il canto armonico , specialmente quello Tuvano , consiste nel mantenere fissa la nota emessa dalla voce (“mononota”) mentre gli armonici… …creano la melodia.



I primi risultati apprezzabili saranno: respirazione più efficace incremento del volume della voce senza sforzi controllo e risparmio del fiato maggiore intonazione capacità di emettere due suoni contemporaneamente



Per info e prenotazioni: 320 220 7 220



PROGRAMMA DEL CORSO DI CANTO ARMONICO TUVANO

Primo giorno: (10.00 – 18.00 con pausa di un’ora) Introduzione con dimostrazione dei 7 stili tradizionali dello Xöömei Tuvano e degli stili diffusi in occidente, da Demetrio Stratos fino all’attuale scuola di Wolfgang Saus (vedi anche Anna-Maria Hefele). Attivazione della capacità di ascolto uditivo e propriocezione del corpo Esercizi pratici di respirazione con principali tecniche di canto armonico di base (singola e doppia cavita’, utilizzo dei risonatori) Improvvisazioni libere collettive

Secondo giorno: (10.00 – 16.00 con pausa di un’ora) Teoria della serie armonica applicata a voce e strumenti musicali Pratica di canto armonico abbinata ad alcuni strumenti musicali Ear training specifico e studio melodico degli armonici Pratica di riconoscimento e selezione degli armonici. Melodie semplici Tecniche avanzate dello khöömei Tuvano, registro falsocordale(kargyraa) Esercizi pratici avanzati sia ritmici che melodici Come inserire il canto armonico nel canto e nelle circle songs Improvvisazioni libere, sia di voce che con strumenti musicali Saluti, foto di gruppo, domande e risposte!



OBIETTIVO FINALE DEL CORSO :

…far sviluppare ai partecipanti una maggiore confidenza con la propria voce, dando loro gli strumenti per rilassarsi e favorire la concentrazione, migliorare la capacità di ascolto ed il riconoscimento delle infinite sfumature di suoni, voci che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. A tutto questo seguono gli aspetti tecnici ed artistici del canto armonico, che diventa cosi’ utilizzabile al pieno delle potenzialità che offre: artistiche,musicali, meditative e performative.