lu carrasciali di li mazzidaggi".



Il Gremio dei macellai di Sassari, come da secolare tradizione, in collaborazione con l'associazione S'andala, organizza "Appuntamento alle 17.00 al vecchio mercato civico dove dopo la vestizione dell'orso, partirà la sfilata per le vie del centro storico Al rientro grande degustazione di carni alla brace offerte dal Gremio e non mancheranno vari stand di birre artigianali, fritelle e musica.