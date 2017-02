DESCRIZIONE

Per la quarta escursione del 2017, targata Inside Sardinia , percorreremo un meraviglioso itinerario lungo i sentieri della foresta di Addoli, che si sviluppa tra i territori di Sadali e Seulo.



In sintesi si partirà dal parcheggio antistante la biglietteria delle Grotte di Is Janas, scenderemo le pareti del tacco, seguendo una bellissima scala che ci porterà ad incrociare Su Stampu de su Turnu (o su Turrunu), una cascata unica con l’acqua che fuoriesce da una grotta scavata nel calcare. La tua attività qui ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SEULO Itinerario tra i tesori naturali e archeologici della foresta di Addoli e Taccu de Ticci.Per la quarta escursione del 2017, targata, percorreremo un meraviglioso itinerario lungo i sentieri della foresta di Addoli, che si sviluppa tra i territori di Sadali e Seulo.In sintesi si partirà dal parcheggio antistante la biglietteria delle Grotte di Is Janas, scenderemo le pareti del tacco, seguendo una bellissima scala che ci porterà ad incrociare Su Stampu de su Turnu (o su Turrunu), una cascata unica con l’acqua che fuoriesce da una grotta scavata nel calcare.





Dopo le foto di rito continueremo seguendo i torrenti per visitare gli altri salti del rio Trassadioni, tra i quali la cascata di Piscina de Licona.



Proseguiremo sempre in leggera discesa su bellissimi e facili sentieri, costeggiando il corso d’acqua lì dove sopravvive ancora qualche maestoso esemplare di Leccio della foresta primaria.



Risaliremo quindi su un ripido costone, procedendo su tornanti per circa 200m di dislivello, per visitare le domus de janas di Perda Lada, e scollinare quindi su Taccu de Ticci, dove la nostra archeologa ci descriverà la tomba dei giganti e il villaggio nuragico, portati alla luce da recenti scavi. Si scenderà quindi, attraversando la zona interessata da un recente crollo, su disterru, procedendo con cautela e dove si potrà aprire una parentesi sull’evoluzione geologica dei tacchi d’Ogliastra.



Si ripasserà quindi dalla Cascata di su Stampu de su turnu per rientrare al parcheggio.



Il percorso potrà variare nel verso di percorrenza e la pausa “pranzo” verrà scelta lungo il percorso in base anche alle condizioni meteo-climatiche.

Lunghezza : 12km

Dislivello : 600m

Difficoltà : Media

Terreno : Sentieri ben battuti (scisto,calcare), tranne per un breve tratto interessato da un recente crollo.

Consigli : Acqua 1,5 litri, pranzo al Sacco, scarpe da trekking alte, kway, luce frontale. Appuntamento : SS198 all’altezza di Sadali, stazione di servizio Q8, ore 9.20 (Da Cagliari si prende la 131, si esce all’altezza di Monastir per imboccare la SS128 per Senorbì, Mandas e all’altezza di Serri la SS198 per Sadali)

Partenza Escursione: Parcheggio Grotte Is Janas ore 10.00

Pranzo al sacco: Ore 13:00/13:30

Rientro al Parcheggio: Ore 17.00/17:30

Contributo spese: 10 euro



A fine escursione, è vivamente consigliata una visita al paese di Sadali, con le sue sorgenti, la cascata, il mulino!



Iscrizione obbligatoria entro la mattina di sabato 11 febbraio

L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia. info@insidesardinia.com