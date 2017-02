Meditazione per il plenilunio a Cagliari

Ci troveremo per meditare insieme durante il plenilunio.Durante la fase in cui la luna si trova dietro la terra, in luna piena, ogni essere vivente percepisce un'energia di cambiamento dal momento che si passa dalla fase crescente a quella calante.Tutti noi siamo influenzati dalle fasi lunari, anche se la donna lo è maggiormente, ma tutti vediamo amplificate le nostre emozioni e i nostri stati d'animo a causa di questo passaggio lunare.Meditare in plenilunio porta calma, pace e maggiore chiarezza mentale, meditare in gruppo aiuta ad aprire il nostro cuore verso noi stessi e gli altri.