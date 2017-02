Alvaro Soler a Cagliari con il suo “Summer tour 2017”

Nello studio di registrazione assieme al suo team, Soler ha creato un connubio perfetto capace di trasmettere gioia e energia, suoni contagiosi e un’atmosfera estiva che non ha fine.





Premiato al Coca-Cola Summer Festival da RTL, per la canzone dell’estate, Alvaro Soler arriverà in Italia con i suoi riff super orecchiabili, rimandando la fine dell’estate italiana.





Alvaro Soler, musicista di soli 24 anni, figlio di genitori tedeschi e spagnoli, è cresciuto tra Barcellona, Berlino e Tokyo. Il suo bagaglio culturale e personale lo ha portato a sperimentare sempre, mixando i ritmi gioiosi spagnoli, il minimalismo giapponese e i suoni urban berlinesi.

Alvaro Soler non si ferma e dopo il successo in radio e di vendita dei singoli “El Mismo Sol”, “Sofia”, “Libre” e “Eterno agosto” che hanno conquistato ben 13 Dischi di Platino in totale, il cantautore spagnolo torna a grande richiesta live in Italia quest’estate con il suo “Summer tour 2017” che lo vedrà esibirsi nelle principali arene estive italiane.