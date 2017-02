Vincenzo De Lucia a Sassari con lo spettacolo “Un brillante varietà d'imitazione”

Sketch esilaranti, imitazioni e gag, ma anche danze orientali e mediterranee, tutto questo è l’ultimo lavoro dell’Associazione culturale Music & Movie che prende il via sabato per concludersi alla fine di aprile.





Si comincia, dunque, sabato 11 febbraio, alle 21, nel Palazzo di Città, con lo scoppiettante spettacolo dal titolo “Un brillante varietà d'imitazione” di Vincenzo De Lucia, attore e imitatore napoletano.





L’artista, vero fuoriclasse dell’imitazione, si esibirà sabato sera sul palco del teatro civico alternando l’interpretazione di personaggi femminili, volti noti del piccolo schermo, “rivisitati” con quello stile personale e graffiante tipico della satira.





Grazie alla disponibilità di De Lucia, la serata vedrà la partecipazione di un gruppo di studenti della scuole superiori protagonisti, lo scorso 22 dicembre, al teatro comunale, dello spettacolo Student’s got talent Sardegna, che ha riscosso un grande successo: si tratta di Giacomo Serra, Marta Daga, Chiara Daga, Federica Fazzi, Laura Satta, Giulia Masala e Sara Cocciu.





Un inserto originale che renderà più gradevole uno spettacolo che si preannuncia carico di coinvolgimento.





L’artista

Vincenzo De Lucia, napoletano, classe 1987, attore e female impersonator, nel 2009 vince il Premio Alighiero Noschese come miglior imitatore e trasformista campano specializzato nelle parodie femminili del piccolo schermo: Mara Venier, Maria de Filippi e Mara Maionchi.

Nel 2010 registra, per la trasmissione Rai “Palcoscenico”, l’opera musicale “Marialuna…una vita tutta in salita”, diretta dal maestro Pino de Maio. Dal 2013 è nel cast della compagnia stabile di Cabaret del teatro Diana di Napoli, “Komikamente”, diretta da Michele Caputo, volto storico di “Zelig”, esperienza che gli consente di sperimentare diversi format di sketch e contestualmente creare nuovi personaggi, Maria Nazionale e le imitazioni di Barbara D’Urso, Milena Gabanelli e altre ancora.

Ha lavorato nella compagnia stabile del teatro Sannazaro di Napoli prendendo parte alle fortunate edizioni degli spettacoli “La festa di Montevergine”, di Raffaele Viviani, e “Annella di Portacapuana” (al fianco del protagonista Leopoldo Mastelloni) entrambe con la regia di Lara Sansone.

Nel 2014 è attore della commedia “Come sopravvivere ai lavori in casa” per la regia di Paolo Migone. Con il suo spettacolo “Madonne di donne” è stato ospite, per tre stagioni consecutive, della kermesse nazionale “Gay Village" diretta da Vladimir Luxuria.

La rassegna Interagendo, è organizzata con il patrocinio del Comune di Sassari e, come di consueto, anche questa volta la direzione artistica di Music & Movie ha deciso di devolvere la quota di prevendita a favore dell'Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro).

I biglietti (posto unico 10 euro), saranno disponibili nel negozio Pasquali, in largo Cavallotti, fino a venerdì 10 mentre sabato 11, giorno dello spettacolo, la biglietteria del Palazzo di Città (teatro civico) sarà aperta dalle 18. Per informazioni: 3401846468, Roberto Manca.





La rassegna avrà un seguito nel mese di aprile con lo spettacolo di danze orientali e mediterranee a cura di Cristina Dore (in programma il 1 aprile) e il concerto della cantante Francesca De Mutiis (29 aprile).

L’Associazione culturale Music & Movie, diretta da Roberto Manca, opera da anni sul versante artistico creando e promuovendo eventi legati al mondo della danza e dello spettacolo, ma con un’attenzione particolare alle tematiche sociali e della solidarietà. Non è la prima volta, infatti, che una parte del ricavato della prevendita viene devoluto in beneficenza a favore di associazioni umanitarie.