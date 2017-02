Trekking letterario a Calasetta e Tratalias

Domenica 19 febbraio prosegue il cammino “Sui sentieri del reading” con il secondo appuntamento del nostro calendario.

Questa volta insieme a Elio Turno Arthemalle e Francesca Corrias scopriremo la costa sud-occidentale dell'Isola.

"Viaggiando ci s'accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano forma ordine distanze, un pulviscolo informe invade i continenti." (Italo Calvino, Le città invisibili)

Domenica 19 febbraio prosegue il cammino "Sui sentieri del reading" con il secondo appuntamento del nostro calendario.

Questa volta insieme a Elio Turno Arthemalle e Francesca Corrias scopriremo la costa sud-occidentale dell'Isola.



Un percorso semplice tra le rovine della batteria antinave sr 311 e uno spettacolare lembo di costa, dove è presente il famoso scoglio “mangiabarche”.



Il nostro viaggio non termina qui. Lasciata Calasetta ci sposteremo alla volta dell'antico borgo di Tratalias, dove visiteremo anche uno degli edifici romanici più importanti della Sardegna.



È consigliato l’utilizzo di abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. Difficoltà: Turistica/Escursionistica

Durata: 4 h circa

Data, orario e luogo incontro: Domenica 19 febbraio 2017, Cagliari, ore 08:00 – parcheggi di Viale La Playa Mappa che conduce al luogo incontro: https://goo.gl/EcN6S8

Quota di partecipazione a persona: 15 €

Possibilità di passaggio A/R in minibus

Le iniziative di UNisola Sardegna sono sempre seguite da Guide Turistiche e Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006 n°20.

Posti limitati Prenotazione anticipata obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 3406671868 (anche via sms o WhatsApp) info@unisola.it