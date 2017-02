Trek Oasi di Assai e Sa Crabarissa tra Neoneli e Austis

La tua attività qui Per il 12 febbraio Xtreme Point e Passu Lebiu propongono: un' escursione all'oasi di Assai e a Sa Crabarissa Nell’Oasi Naturalistica di Assai, fra i paesi di Neoneli, Nughedu Santa Vittoria e Austis è possibile osservare da vicino specie animali come il cervo sardo, il daino, il cinghiale e diverse specie di uccelli selvatici. Incorniciata da un paesaggio incontaminato, una roccia granitica, lavorata naturalmente dagli agenti atmosferici, trasformata in una splendida scultura, si staglia sullo sfondo di uno dei tanti particolari panorami della Sardegna: é sa Crabarissa che sembra assumere le sembianze di una fanciulla in abito tradizionale.





PUNTI DI INTERESSE:

Roccia granitica di Sa Crabarissa, Oasi naturalistica di Assai, fauna (cinghiali e cervi)



ORARI E PUNTI DI INCONTRO:

-ore 08:00 Sestu : parcheggi Media World

-ore 08.45 stazione di Servizio Q8 Km. 56.150, Strada St. 131 Sardara -altri punti di incontro possono essere concordati telefonicamente LUNGHEZZA: circa 10 Km (A/R).

DISLIVELLO: circa 300 m.

DIFFICOLTA': E (escursionistico); il percorso richiede un minimo di allenamento alla camminata in montagna e una buona forma fisica. TEMPO DI PERCORRENZA: circa 4,5 ore escluse pause EQUIPAGGIAMENTO: -Pranzo al sacco, snacks, acqua (almeno 1l) -Abbigliamento comodo e a strati, giacca impermeabile, scarpe da trekking

MEZZO DI TRASPORTO: auto propria (Tempo di percorrenza in auto Media World/ Oasi Assai 1ora, 40 minuti circa) L’accompagnamento sarà effettuato da guide iscritte ed assicurate con l' AIGAE Associazione Italiana #GuideAmbientaliEscursionistiche, regolarmente abilitate dalla Regione Sardegna; chiedete sempre a chi vi accompagna l’abilitazione all’accompagnamento, ne va della vostra sicurezza, oltre alla qualità dell’esperienza.

La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.

INFO E PRENOTAZIONI: MAIL : xtremepointsardinia@gmail.com

TEL : 3477607284 (anche whatsapp)

È POSSIBILE PRENOTARE FINO AL 10 FEBBRAIO