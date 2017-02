Trainspotting al teatro... a Cagliari

Scegliete la vita; scegliete un lavoro; scegliete una carriera; scegliete la famiglia; scegliete un maxitelevisore del cazzo... scegliete di venire a teatro per vedere lo spettacolo TRAINSPOTTING, tratto dal libro di Irvine Welsh, reso celebre dal film di Danny Boyle e adattato per il teatro da Harry Gibson.Per la prima volta in Sardegna, grazie allo sforzo congiunto delle compagnie teatrali Artisti Fuori Posto e Màkenes Teatro, lo spettacolo andrà in scena il 3,4 e 5 Marzo al Piccolo Auditorium di Cagliari.Regia: Piero Murenu, Filippo Salaris Con: Francesco Civile, Sergio Cugusi, Piero Murenu, Anna Murgia, Juri Orrù, Alessandro Pani, Francesca Saba e Filippo SalarisE' possibile acquistare i biglietti in prevendita presso lo Spazio Kairós, in Via Martini 23 a Cagliari il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 21.00, il sabato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 14.00.