Cristóbal Jodorowsky a Cagliari per il seminario “Le Relazioni”

Sabato 18 e domenica 19 febbraio si terrà a Cagliari il seminario “Le Relazioni” di Cristóbal Jodorowsky: un’occasione imperdibile per comprendere l’importanza delle relazioni e trasformarle — parola di Jodorowsky — in una “danza di pienezza”.Il seminario parlerà delle dinamiche non risolte che nascono dal nostro rapporto con gli altri e delle antiche ferite che ci portano a chiedere senza essere in grado di dare, a pretendere amore senza essere in grado di amare e a chiedere supporto senza essere ancora capaci di aiutare e aiutarci.