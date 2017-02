Pullman da Cagliari per il Carnevale di Mamoiada

Una giornata alla scoperta di uno dei più importanti e spettacolari appuntamenti del folclore sardo. La vestizione e la sfilata dei Mamuthones e degli Issohadores, con i loro caratteristici costumi, ci faranno vivere le tradizioni più antiche della Barbagia.Una vera e propria cerimonia solenne, imperdibile e senza tempo. Le origini arcaiche del carnevale mamoiadino sono oscure e tra le ipotesi si dice che il rito risalirebbe all'età nuragica, nato come gesto di venerazione degli animali, per proteggersi dagli spiriti del male o per propiziare il raccolto.

Una giornata da non perdere ricca di storia, tradizione e ottime prelibatezze enogastronomiche.DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 H 08:00Appuntamento Parcheggio ex Hotel Mediterraneo – Piazza dei Centomila h 21.00Rientro a CagliariQuota di partecipazione: € 25,00 comprensiva di: •trasferimento in bus da Cagliari andata e ritorno •assicurazione di viaggio medico - bagaglio •accompagnamento e supporto al gruppoINFO E PRENOTAZIONI:Info e prenotazioni: Fabio +39 333 355 7875 - Claudia +39 392 1141730 - fa.perria@gmail.com Pagina Facebook: Fabio Perria Guida Turistica E’ necessaria la prenotazione. L’evento sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Organizzazione tecnica: Enjoy SardiniaSegui i nostri aggiornamenti per Carnevale in Sardegna 2017