Impariamo ad esplorare: riconoscere le tracce degli animali a Sinnai

Primo di 5 appuntamenti domenicali, mensili, dedicati ai bambini, per imparare l'ABC dell'esploratore/trice e scoprire insieme la natura nelle sue diverse componenti.Il tema della giornata è il riconoscimento dei segni che gli animali selvatici lasciano nell'ambiente in cui vivono (impronte, fatte, segni sulla vegetazione, resti di pasto, etc).Le attività si svolgeranno nell'area della Foresta Sette Fratelli tra le ore 10:00 e le ore 13:00.Appuntamento ore 9:45 ingresso Foresta Sette Fratelli, fronte Museo del cervo.Al termine, tutti davanti al fuoco, allestito dall'Associazione Botteghe in piazza, che preparerà un arrosto al bivacco per il pranzo.