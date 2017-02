Carnevale 2017 a Bosa

ssociazione Karrasegare 'Osincu

comune di Bosa

Proloco Melkiorre Melis

Giovedì 16 febbraio

Giovedì 23 febbraio

Venerdì 24 febbraio

Sabato 25 febbraio

Domenica 26 febbraio

Lunedì 27 febbraio

Martedì 28 febbraio

Sabato 4 marzo

L'A, ile lapresentano l'edizione 2017 del Carnevale di Bosa.Gioggia LadaggioluGiovedì GrassoSfilata in maschera delle scuoleBalletto - Coro di Bosa - Coro a TraggiuCantine in mascherapomeriggioMaschere libere - Premio Canzone del CarnevaleGiochi in piazza con scout e pesca miracolosaMaschere Tradizionali BosaneS'Attittidu - mattinaGiolgi - dalle 18 in poi- pomeriggio dalle 16,30Pentolaccia in piazzaSegui tutti gli aggiornamenti su