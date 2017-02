S-gamificazione e Autodifesa digitale con il Collettivo Ippolita a Cagliari

A CHE GIOCO GIOCHIAMO | Riflessioni cinematografiche sul gioco del mondo" del Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto .



Sabato 11 febbraio, dalle 9 alle 13 avrà luogo il laboratorio di formazione, sempre a cura di Ippolita, durante il quale si condivideranno piccoli o grandi accorgimenti, microtecniche di autodifesa digitale e“trucchetti” per abitare la rete, usare i dispositivi digitali e - in un’ottica di riduzione del danno - i servizi e i social network commerciali e non essere così “giocati dal gioco”.



Per informazioni e richiesta di partecipazione al laboratorio inviare una email a laboratorioventotto@gmail.com



Il costo del laboratorio è di 10 euro + la tessera del Laboratorio 28 (2,50eu. per precari* studenti/studentesse disoccupat* ; 5 euro ordinari* ; 10 eu. sostenitor*)



Ippolita è un gruppo di ricerca indisciplinare attivo dal 2005. Conduce una riflessione ad ampio raggio sulle ‘tecnologie del dominio’ e sui loro effetti sociali.

Tra i saggi pubblicati: Anime Elettriche (Jaca Book, 2016); La Rete è libera e democratica. FALSO! (Laterza 2014, tradotto in spagnolo e francese), Nell’acquario di Facebook (Ledizioni 2013, tradotto in francese, spagnolo e inglese), Luci e ombre di Google (Feltrinelli 2007, tradotto n francese, spagnolo e inglese), Open non è free. Comunità digitali tra etica hacker e mercato globale (Elèuthera 2005).



L’incontro e la formazione sono inseriti nella rassegna "A che gioco giochiamo" che, attraverso proiezioni e incontri, intende riflettere sul tema del gioco secondo la ripartizione del sociologo Roger Caillois: il gioco come agon (sfida), alea (caso), mimicry (mimetismo e travestimento), ilinx (vertigine).



La rassegna, ideata e realizzata dal Circolo del Cinema FICC Laboratorio 28 con la collaborazione dell’Associazione Terra Onlus, è finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Sport, Spettacolo e Cinema (art. 15 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna" anno 2016).



Alcuni collegamenti utili: sito web del Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto https://www.facebook.com/Circolo-del-Cinema-Laboratorio-Ventotto-480199162152552/

www.laboratorio28.it sito web dell’associazione Terra http://www.associazione-terra.eu/progetti/arrivano-le-tecnoscimmie/ sito del collettivo ippolita http://ippolita.net/