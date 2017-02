Plenilunio a Monte Arrundili e cena a San Gregorio

Sabato la luna si mostrerà nel pieno del suo splendore col plenilunio, e il suo chiarore ci accompagnerà lungo il cammino del rientro.La nostra meta è Monte Arrundili, un rilievo a breve distanza da Cagliari, che ci offre bellissime prospettive sulla costa di Cagliari e su alcune delle cime dei vicini Sette Fratelli.Dopo aver goduto della vista del tramonto rientremo, con un percorso ad anello, alle auto, per trasferirci al vicino Borgo di San Gregorio, dove l'Associazione Botteghe in piazza ci accoglierà per la cena con la consueta calda e piacevole ospitalità.