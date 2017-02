La gestione delle emergenze mediche in Guardia Medica, corso a Sassari

La gestione dei comportamenti aggressivi e gli stati di agitazione,

La gestione dell’Ansia generalizzata, degli attacchi di panico e sociofobia, Il coma, L’ipoglicemia, La colica renale, Le ustioni, Le intossicazioni e gli avvelenamenti e la loro gestione in caso di arresto cardiaco secondario a oppiacei, benzodiazepine, β-bloccanti, calcio antagonisti, digossina e glicosidi cardiaci correlati, cocaina, antidepressivi triciclici, anestetici locali, CO, Cianuro.



Questo ricchissimo programma sarà articolato in:

una prima parte con lezione frontale ed una parte, successiva ad ogni tema, con simulazioni di casi impiegando il manichino per l'addestramento ACLS: AMBU Cardiac Care (il più completo della serie AMBU).

Il manichino ha un sistema di controllo meccanico immediato nel quale si vede il volume di ventilazione, l’insufflazione ed estensione dello stomaco, la compressione toracica espressa in mm e la posizione non corretta delle mani.

Si ha la possibilità di collegare i 4 cavi ECG per il monitoraggio. Possono essere simulati tutti i ritmi di arresto e peri-arresto cardiaco e gli artefatti per dare la possibilità di una varietà di ECG.



I partecipanti avranno inoltre a disposizione il defibrillatore manuale Hewlett Packard Codemaster XL+® per il role playing completo delle varie situazioni di arresto e periarresto cardiaco.



Il corso, a numero chiuso, non è sponsorizzato da alcuna ditta di diagnostici o di farmaci e le iscrizioni verranno accettate in ordine di conferma.