“Il gatto mammone” a Sassari

La Botte e il cilindro presenta sabato 4 e domenica 5 febbraio alle 18 un grande classico del suo repertorio: “Il gatto mammone” di Franco Enna per la regia e di Pier Paolo Conconi, adatto ad un'età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

Sul palco: Luisella Conti, Nadia Imperio, Consuelo Pittalis, Stefano Chessa.





«La scelta di lavorare su questa fiaba è legata all'impegno di recuperare la memoria della cultura popolare sarda – dice Conconi – con il piacere da una parte di far ascoltare una favola briosa, leggera e di chiara morale, eppure divertente e appassionante; dall'altra di recuperare attraverso questo immaginario altri “segni” della nostra cultura come filastrocche, proverbi, suoni e canti».





CANDELIERI IL LIBRO Nello spettacolo emergono il ritmo del racconto e i modi di narrare dei maestri e delle mastras 'e contascias (maestre di fiabe) della tradizione così come altre espressioni dell'antropologia agro-pastorale del mondo contadino della Sardegna.

Si scoprono così le attività del fare quotidiano come la preparazione del pane che scandiscono il tempo della giornata e il ritmo delle stagioni, i cicli noti della vita e della morte. «Il segreto della fiaba risiede nella sua forma – conclude Conconi – di questo si fa carico la nostra messa in scena, inventando una forma che stimoli la fantasia dei ragazzi, che diverta e che al tempo stesso faccia conoscere gli elementi e le tradizioni del nostro passato, non per il gusto di una archeologia retorica, ma per recuperare la nostra identità».

Le tecniche utilizzate nello spettacolo sono miste, gli attori recitano insieme a pupazzi e la parola si alterna con il canto e la filastrocca, anche il linguaggio coreografico e musicale sono ampiamente presenti, insieme all'uso di oggetti e maschere.

Scene, costumi e maschere di Luisella Conti e Nadia Imperio disegno luci Paolo Palitta scenotecnica e fonica Michele Grandi





La compagnia sassarese è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che sostiene le attività de La Botte e il Cilindro assieme alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari, alla Fondazione di Sardegna.





Carnet di Stagione

Si conferma anche per questa stagione la promozione per i biglietti di ingresso agli spettacoli. Sarà possibile acquistare un Carnet che da diritto a 10 ingressi al costo scontato di € 50,00. Il carnet non è nominativo e occorre ritirare il proprio biglietto il giorno dello spettacolo.

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. I carnet possono essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo.





Compleanno a teatro

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO ASSISTENDO AD UNO SPETTACOLO A TEATRO

COSTO BIGLIETTO SINGOLO > € 5 sia bambini che adulti – gruppo minimo di 10 persone

Invita i tuoi amici a festeggiare il tuo compleanno assistendo ad uno spettacolo a teatro. La Botte e il Cilindro propone un’alternativa alle consuete feste di compleanno: festeggiare in teatro, da spettatori e con i tuoi amici più cari … e alla fine dello spettacolo potrai incontrare i personaggi che hai ammirato sul palco e scattare qualche foto con loro.

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com