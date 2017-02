Proiezione del film "Victor Victoria" di Blake Edwards (USA, 1982) a Cagliari

Il film mette in scena un complicato e esilerante gioco di travestimenti a partire da Victoria (Julie Andrews), cantante in miseria che trova nuovo successo vestendo i panni di "un uomo che finge di essere una donna", Victor, cantante polacc*.



La rassegna intende riflettere, attraverso proiezioni e incontri pubblici, sul tema del gioco secondo la ripartizione dei giochi di Caillois, che vede uomini e donne vivere quattro modalità fondamentali di gioco: agon (la sfida), alea (il caso), mimicry (mimetismo e travestimento), ilinx (vertigine). La tua attività qui TRIP SARDINIA

Martedì 7 Febbraio alle 20.30 al Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto vediamo e discutiamo insieme il film "Victor Victoria" di Blake Edwards (Stati Uniti, 1982) all'interno della rassegna "A che gioco giochiamo. Riflessioni cinematografiche sul gioco del mondo"





Ai numerosi film in programma si affiancheranno discussioni, incontri pubblici e laboratori tra cui ricordiamo: il 10 e 11 Febbraio "S-gamificazione e Autodifesa digitale" con il Collettivo Ippolita; il 17 Febbraio "La magia dei libri" con Mariano Tomatis.



La rassegna cinematografica "A che gioco giochiamo. Riflessioni cinematografiche sul gioco del mondo" è organizzata dal Circolo del Cinema LaboratorioVentotto e finanziata dalla RAS-Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport



L'ingresso a tutte le iniziative è libero con tessera annuale 2016 del Circolo del Cinema FICC Laboratorio Ventotto.



La tessera ha un costo di 10€ per soci* sostenitor*; di 5€ per soci* ordinari* ; 2,50€ per studenti e studentesse, precari/e, disoccupati/e, giovani sotto i 30 anni.



Ad ogni proiezione seguirà la discussione.

Per info: laboratorioventotto@gmail.com http://laboratorio28.it/ FB| Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto