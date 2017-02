Andrea Morelli - Hard up trio al Jazzino di Cagliari

Andrea Morelli - sax; Massimo "Maso " Spano - contrabbasso;Alessandro Garau - drumsAndrea Morelli Massimo "Maso " Spano e Alessandro Garau, tre musicisti che da diversi anni percorrono ed esplorano le strade del Jazz con l'Hard Up trio. Il gruppo, ormai affiatatissimo, si ripropone all'attenzione del pubblico con l'ultimo loro progetto discografico di prossima uscita intitolato "Wave".Le nuove composizioni hanno una forte connotazione free, tuttavia in esse sono riconoscibili il funky, sonorità spagnoleggianti, il blues, le ballads, il tutto amalgamato dal collaudatissimo interpaly tra i tre artisti che sono ormai al loro secondo impegno discografico come gruppo.