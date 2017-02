Discomostro (Ex Skruigners) + Bosozoku Live @Blind Rabbit a Monastir

Sul palco, per la prima volta in Sardegna e per un unico e imperdibile show, i DISCOMOSTRO, band Punk Hardcore capitanata da Carlame storico membro di Skruigners, Laforcah e Tommi & gli onesti cittadini.

Insieme a loro, a far gli onori di casa, i Bo So Zoku!



►INFO 18/02/17 Blind Rabbit Monastir (Ca) - Via Nazionale 82 CIRCOLO CSEN

Ingresso 5 € con tessera Csen (se non hai la tessera puoi farla da noi) Apertura: 21:30



►BIO DISCOMOSTRO (Punk Hardcore)



DiscoMostro nasce da un'idea di Carlame (Skruigners, Laforcah, Tommi e gli Onesti Cittadini) che torna a fare punk hardcore a modo suo, questa volta come cantante, insieme a Miki e Manuel (Beer Killer) al basso e alla batteria, e Ilmorla (Merdonald's, Ufficio Sinistri, Guacamaya) alla chitarra.

Pezzi brevi, intensi, diretti e senza pietà. Testi in italiano, influenze rock n' roll, rabbia, sarcasmo, nichilismo e nicotina. Primo album aprile 2016 per Professional Punkers.



BOSOZOKU (Punk Hardcore) I Bosozoku nascono nei sobborghi industriali della regione di Chubu nell'isola di Honshu in Giappone, dopo essere stati espulsi da tutti i licei della regione si incontrano al Nago High school di Nagoya e dopo dei tafferugli particolarmente violenti a cui presero parte anche le sukeban della famigerata gang delle pink vipers decidono di formare una band hardcore punk e di trasferirsi a cagliari. facebook.com/IngloriousBooking facebook.com/BlindRabbitMonastir facebook.com/ProfessionalPunkers more info soon Stay Tuned On Facebook https://www.facebook.com/events/1762614807395935/ Posted by Verme https://www.facebook.com/PietroVermePeroni