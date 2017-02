Nicolò Fabi a Cagliari per il tour “Una somma di piccole cose”

“Una somma di piccole cose” è il disco con cui il cantautore romano vince la Targa Tenco 2016, come miglior album dell’anno.Ad ottobre 2016 Niccolò Fabi affronta per la prima volta nella sua carriera da solista il suo primo tour europeo ottenendo un grandissimo successo di pubblico e attualmente sta proseguendo il viaggio iniziato a maggio 2016 che lo vede in tour nei teatri delle principali città italiane, accompagnato dal cantautore Alberto Bianco e la sua band, composta dai musicisti e polistrumentisti Damir Nefat, Filippo Cornaglia e Matteo Giai.