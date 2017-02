Incontro sul B.I.I.O System e Paleo Diet al Geovillage di Olbia

Il sistema B.I.I.O. (acronimo formato dalle iniziali di Breve- Intenso – Infrequente – Organizzato) è un sistema integrato di allenamento con i pesi, sviluppato da Claudio Tozzi e pubblicato per la prima volta in Italia sul libro “La Scienza del Natural BodyBuilding” , che permette di ottenere grandi risultati a livello di forma fisica, pur allenandosi due-tre volte in 7 giorni, per un ora/un ora e 20’ a seduta e riposando nella terza o quarta settimana consecutiva del programma.