A Caglairi Corso Formazione Trainer Auramat®

Diventa un trainer di primo livello certificato AURAMAT Corso con certificazione Trainer AURAMAT di primo livello - Cagliari - Centro RerumNatura.

Sabato 29 Aprile - 7 ore Grazie a questo corso imparerete a sfruttare al massimo le potenzialità di questi nuovi strumenti che stanno spopolando tra gli sportivi professionisti e occasionali.



Lavorare con AURAMAT significa entrare nel mondo del benessere , della riflessologia e agopressione per ottimizzare la perfomance e prevenire gli infortuni.





AURAMAT offre alle persone di ogni età ed ogni livello agonistico la possibilità di migliorare la propria flessibilità, l'equilibrio e la forza con semplici esercizi anche di automassaggio.



Il programma di educazione AURAMAT è stato sviluppato dal Dr. Ravikant Rankawat (D.A.T. , M.D. (ACU.), Gold Medalist , Ph.D (A.M.) Vaastu-Reiki Consultant, ideatore di Auramat certificato dalla Academy of Acupressure Science) in collaborazione con il dott. Simone Ripamonti (Specialista in Scienze e Tecniche dello Sport e preparatore atletico professionista certificato dalla Federcalcio) e basato sulla più recente ricerca scientifica e medica.



Verranno affrontati i seguenti argomenti: riflessologia, magnetoterapia e agopressione.



Tecniche di auto massaggio miofasciale per il recupero e l'ottimizzazione della prestazione. Casi clinici e sequenze di movimento. A chi è rivolto: Insegnanti di fitness, Pilates, Yoga e Personal Trainer, Laureati in scienze motorie, preparatori atletici o quanti interessati.



Al termine del corso riceverete il certificato ufficiale di TRAINER AURAMAT.



Compreso nel costo la pedana AURAMAT di livello base del valore di 35€ + Iva, la dispensa con le istruzioni e i principali esercizi.

Orario: 10 - 18, pausa pranzo 13 - 14 (pranzo non compreso, possibilità di soluzione convenzionata) Numero massimo di partecipanti: 20. Costo: 145€ (iva inclusa)

Contributo agevolato per iscrizioni entro domenica 19 Febbraio 2017.



Il corso verrà tenuto dal Master Trainer AURAMAT Simone Ripamonti e il Riflessologo Plantare Insegnante formatore metodo AURAMAT Riccardo Utzeri.



Info e contatti: Auramat Education tel. 3484715356 e-mail. auramat.education@gmail.com