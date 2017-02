Safety First Olbia, Lunedì 6 febbraio 2017, organizza un corso di aggiornamento Annuale per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 4 ore, come previsto dal D.Lgs. 81/08.



Per info e iscrizioni contatta Safety First Olbia alla mail safetyfirst2009@libero.it o al numero di telefono 0789 642035.