Visita guidata a Mores e Ittireddu

Finding Sardinia propone una giornata immersi nella natura alla scoperta dei territori di Mores e Ittireddu (SS), alla scoperta di luoghi magari poco noti ma ricchi di fascino e interesse.Programma:- ore 8 ritrovo ad Alghero (Piazzale della Pace) e partenza con mezzi propri (possibilità di recuperare partecipanti a Muros o altri posti da definire col cliente)- previsto orario di arrivo alle 9.30 per visitare il dolmen di Sa Coveccada- visita di altri siti del territorio come Pont'Ezzu, le domus di Partulesi, Sas Conzas (percorso misto a piedi e in macchina) - dopo il pranzo al sacco, visita di Ittireddu, del vulcano spento e del nuraghe Funtana (vedi foto)- fine della giornata prevista per le 16.30Difficoltà del tour: bassa (itinerario turistico).Si ricordano abbigliamento e calzature adatte a camminare, buona scorta d'acqua, pranzo al sacco.