Anche Olbia aderisce alla Giornata di Raccolta del Farmaco

Per Sabato 11 Febbraio 2017 Banco Farmaceutico vi invita a partecipare anche come volontari alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolgerà in tutta Italia.





Nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa e che espongono la locandina, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco, che verranno donati per

l’assistenza di moltissimi poveri che non possono permettersi le cure.





Per la giornata della raccolta servono numerosi volontari.

Potete trovare tutte le informazioni al riguardo sul sito internet del Banco Farmaceutico: www.bancofarmaceutico.org