Presentazione del libro "John Lennon si è fermato a Sassari"

John Lennon si è davvero fermato a Sassari?

Fisicamente certo che no. Ma ha influenzato per trent’anni la nostra città.





Sabato 4 febbraio, Pierluigi Cherchi presenta alle Messaggerie Sarde il suo libro "John Lennon si è fermato a Sassari"





Introduce il giornalista Pasquale Porcu

Ingresso libero ore 18:30





Sullo sfondo, i fermenti politici, i "monumenteros", le femministe in Piazza d'Italia, i ragazzi di destra al "Bar Silvio" in Via Roma, i paninari della Sassari bene, i punk con i radioni che suonano note distorte di Iron Maiden e Black Sabbath, gli scontri tra fazioni politiche opposte...