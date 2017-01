Trekking alle Cascate Muru Mannu di Villacidro

La Sardegna rivela tesori inaspettati negli angoli più nascosti del proprio territorio, con fonti di fascino indicibile, incassate fra gole quasi inaccessibili.

Esempio di questi tesori è la cascata di Muru Mannu. La prima parte del percorso si presenta abbastanza agevole, si attraversa una zona boscosa praticamente in piano. Di seguito, seguendo sentieri e mulattiere e divertenti guadi sul rio Cannisoni ci si avvicina a delle pareti di roccia a strapiombo che restringendosi considerevolmente raggiungono una sorta di anfiteatro naturale, che ci accoglierà per concederci uno spettacolo che strappa pura ammirazione; sopra di noi, da un salto di circa 70 metri si tuffa nel pieno della sua selvaggia e incontaminata solitudine la cascata di Muru Mannu, ài cui piedi si è formato un delizioso laghetto circondato da lecci e agrifogli che rendendo questo scenario particolarmente ricco di suggestione.



PUNTI DI INTERESSE:

Cascate Muru Mannu, Riu Cannisoni, Foresta Demaniale di Monti Mannu

ORARI E PUNTI DI INCONTRO: -ore 08:45 Sestu : parcheggi Media World -ore 09.30 Villacidro: fronte "Snack bar" in via Nazionale, ingresso da Villasor.

-altri punti di incontro possono essere concordati telefonicamente LUNGHEZZA: circa 8 Km (A/R).

DISLIVELLO: circa 250 m.

DIFFICOLTA': E (escursionistico); il percorso richiede un minimo di allenamento alla camminata in montagna e una buona forma fisica. TEMPO DI PERCORRENZA: circa 4 ore escluse pause EQUIPAGGIAMENTO: -Pranzo al sacco, snacks, acqua (almeno 1l) -Abbigliamento comodo e a strati, giacca impermeabile, scarpe da trekking, cambio asciutto da lasciare in auto

MEZZO DI TRASPORTO: auto propria (Tempo di percorrenza in auto media world/ Villacidro circa 40 minuti) L’accompagnamento sarà effettuato da guide iscritte ed assicurate con l' AIGAE Associazione Italiana #GuideAmbientaliEscursionistiche, regolarmente abilitate dalla Regione Sardegna; chiedete sempre a chi vi accompagna l’abilitazione all’accompagnamento, ne va della vostra sicurezza, oltre alla qualità dell’esperienza. La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.

INFO E PRENOTAZIONI:

MAIL : xtremepointsardinia@gmail.com TEL : 3477607284 (anche whatsapp) -È POSSIBILE PRENOTARE FINO AL 03 FEBBRAIO