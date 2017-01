Il lago sul monte: escursione a Monte e Paule Mundugia

Monte Mundugia , in territorio di Talana , a circa 10 Km da Lotzorai, seguendo un antico percorso, che dapprima si affaccia sul golfo di Arbatax e sui monti di Talana e Urzulei, poi si inoltra in un bosco che in cima offre uno spettacolo unico in Sardegna: un lago naturale sommitale, contornato da magnifici graniti tafonati, che formano rilessi mutevoli su uno specchio d'acqua che accoglie diverse specie di uccelli. La tua attività qui Saliamo sul, in territorio di, a circa 10 Km da Lotzorai, seguendo un antico percorso, che dapprima si affaccia sul golfo di Arbatax e sui monti di Talana e Urzulei, poi si inoltra in un bosco che in cima offre uno spettacolo unico in Sardegna: un lago naturale sommitale, contornato da magnifici graniti tafonati, che formano rilessi mutevoli su uno specchio d'acqua che accoglie diverse specie di uccelli.

E non finisce qui!



il percorso del rientro, costituito da un antico sentiero di carbonai, ricavato nel fitto del bosco sulla roccia granitica, ci offre altri panorami che ci lasciano a bocca aperta per la bellezza.

Percorso: circa 9 Km

Dislivello in salita: circa 450 m

Tempo di percorrenza: circa 4 ore

Partenza alle ore 7:45 dal parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant'Elena.

Auto propria,scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.

Costo: € 15 a persona

Adesioni entro le ore 20:00 di venerdì 3 febbraio al 3489305607 www.allascopertadi.it