A Sassari il Corso Vivi e Comunica al Meglio con la PNL

Ma perché capire gli altri, farsi capire, relazionarsi e comunicare in maniera efficace risulta così complicato?



Per il semplice motivo che al mondo ci sono circa 7 miliardi e mezzo di persone, tutte uniche e irripetibili.

Il corso “ Vivi e Comunica al meglio con la PNL ” permette di comprendere e di lavorare sugli schemi di pensiero e quelli comportamentali, in modo da riuscire a relazionarsi meglio con le altre persone e instaurare rapporti di fiducia.

Consente inoltre di scoprire le abilità mentali e quelle comportamentali che permettono di migliorare, in efficacia, comunicazione e capacità decisionale.



A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a:

a chiunque voglia migliorare la propria capacità di relazionarsi e di comunicare con gli altri in ambito personale, per esempio con amici, parenti, coniuge, figli e genitori.

Chiunque sia curioso di conoscere le basi della PNL e i meccanismi che stanno dietro il proprio modo di pensare, relazionarsi e comunicare.

A chiunque voglia migliorare la propria capacità di relazionarsi e di comunicare in ambito lavorativo, per esempio con i clienti, i propri dipendenti, i colleghi, nella vendita.

Agli insegnanti che desiderano migliorare il proprio approccio e il proprio modo di comunicare con gli alunni.

Ai medici e operatori sanitari che desiderano migliorare il proprio approccio e il proprio modo di comunicare con i pazienti.

A allenatori, personal trainer e istruttori che desiderano migliorare il proprio approccio e il proprio modo di comunicare con gli atleti.



LA PNL è un acronimo che sta per Programmazione Neuro Linguistica.

Si tratta di una metodologia di sviluppo personale volta a facilitare il cambiamento, tramite un insieme di tecniche e strumenti relativi alla comunicazione, alla percezione e all’esperienza soggettiva.

Ogni individuo possiede una mappa soggettiva del mondo, ha cioè un suo modo di vedere le cose e reagire agli eventi, costruito sulla base dell’esperienza.



La PNL è lo studio della struttura dell’esperienza soggettiva, il modo che ogni individuo ha di percepire se stesso e il mondo La PNL fu fondata e sviluppata da Richard Bandler (matematico) e John Grinder (linguista), sotto la supervisione dell’antropologo Gregory Bateson, all’Università della California a Santa Cruz, tra gli anni ’60 e ’70. Bandler e Grinder scelsero come modelli ispiratori della PNL tre terapeuti che, per via delle loro eccezionali capacità comunicative, ottenevano ottimi risultati con i loro pazienti: il terapeuta di scuola Gestalt, Fritz Perls, la terapeuta della famiglia, Virginia Satir e il presidente fondatore della Società Americana della Ipnosi clinica, Milton H. Erickson.

I due studiosi analizzarono gli schemi di comportamento dei tre e svilupparono specifiche tecniche per la comunicazione e la costruzione della relazione.



OBIETTIVI DEL CORSO

– Offrire una panoramica di quelli che sono i concetti e le teorie di base della PNL

– Far comprendere come ognuno di noi costruisca la propria “mappa del mondo”

– Lavorare sugli strumenti e le abilità che consentono di migliorare il proprio modo di entrare in relazione con gli altri e comunicare.



ARGOMENTI PRINCIPALI

– I fondamenti della PNL – “La mappa non è il territorio”: come creiamo le nostre rappresentazioni interne

– Comunicare in modo efficace con sé stessi: il dialogo interno

– Elementi di un processo comunicativo efficace

– I sistemi rappresentazionali – Segnali oculari d’accesso – Convinzioni e Valori – L’Ascolto Empatico

– Creare “rapport” – Il Potere delle parole – Come “distorciamo” la realtà

– Il Meta Modello –

Comprendere i Meta-programmi



PROSSIMA EDIZIONE

Sassari, 11 Febbraio, presso Hotel Marini, via Pietro Nenni 2



PROGRAMMA Ore 09.45 Registrazione Ore 10.00 Inizio Ore 13.00 Pausa Ore 14.00 Ripresa Ore 18.00 Conclusione

La quota d’iscrizione è di 120€

APPROFITTA DELLE OFFERTE iscriviti entro il 25 Gennaio e paghi solo 90€ oppure porta un amico e pagate 80€ (160€ totali)