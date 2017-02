Corso sui Principi Aba organizzato da Sensibilmente Onlus a Olbia

A curta del docente Prof. Carlo Ricci.



Programma

Il programma del workshop si articola in tre unità così organizzate:

1) Le basi teoriche dell’ABA:

- la scienza del comportamento: le prime esperienze nell’autismo

2) La valutazione del comportamento – sistemi di assessment:

- definire il comportamento

- classificare il comportamento: in difetto, eccesso, erroneo, assente

- individuare i parametri dell’osservazione: frequenza, durata, intensità

- Sistemi di osservazione diretta

3) L’analisi funzionale del comportamento:

- Metodi e procedure di conduzione dell’analisi funzionale



Metodologia didattica

La didattica sarà di tipo partecipativo: verranno alternati momenti di relazione-dibattito con

presentazioni di video-registrazioni.

Carlo Ricci direttore scientifico dell’Istituto Walden. Il Walden Institute Autism

Program (W.I.A.P.) è un programma di ricerca e intervento sviluppato all’interno del Dipartimento

di Psicologia Clinica dello Sviluppo dall’Istituto Walden – Laboratorio di Scienze

Comportamentali, affiliato alla Association for Advancement of Cognitive Behavior Therapy

(USA). Il Centro è composto da unità operative per il trattamento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo mediante programmi Applied Behavior Analysis (ABA) che operano in sinergia con

l’unità operativa per la valutazione dei disturbi dello spettro autistico nell’ambito della divisione di

psicologia clinica dello sviluppo coordinata dal prof. Carlo Ricci.



Cos’è l’A.B.A. Possiamo fare risalire l’Analisi del Comportamento (ABA) a tre indirizzi di studi e

ricerche e precisamente: all’Analisi Sperimentale del Comportamento, alla Scienza del

Comportamento e all’intercomportamentismo. Gli autori più rappresentativi sono Sidney Bijou

(1908-2009), Burrus Frederick Skinner (1904-1990) e Jacob Robert Kantor (1888 – 1984). Al

primo si deve l’iniziativa di promuovere i primi passi nel campo applicativo e lo specifico interesse

verso le disabilità; al secondo la produzione degli studi e delle ricerche sull’apprendimento operante

e il verbal behavior e al terzo la visione olistica nel movimento comportamentista (Ricci e

Meazzini, 1985, Meazzini e Ricci, 1986). Dagli anni ’80 ad oggi gli studi e le ricerche sull’efficacia

dei trattamenti ABA si moltiplicano. Nel 1996 una rassegna di 550 studi dimostra l’efficacia del

trattamento ABA (Matson), nel 2005 Sallows & Graupner replicano e confermano i risultati dei

trattamenti intensivi in età precoce. Ad oggi le principali Linee Guida al mondo raccomandano

l’ABA come intervento elettivo per i disturbi dello spettro autistico.



Attestato di partecipazione

Il partecipante dovrà porre la sua firma in ingresso e in uscita, al termine verrà rilasciato un attestato

di frequenza.

Modalità di svolgimento e corso del corso

Il corso si articola in 7 ore di formazione distribuite in una giornata. Il corso ha un costo di euro

30,00 a partecipante. L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi inviando una email all’indirizzo

email sensibilmenteformazione@gmail.com indicando nome e cognome, causale "contributo formazione ABA" , email, numero telefonico

e ruolo (operatore, insegnate o familiare). In allegato all’email di iscrizione dovrà pervenire ricevuta

del pagamento tramite bonifico all’iban IT90K0200884982000103151869 intestato a sensibilMente

onlus.

Per INFO 328 79 65 736 – 334 74 96 560