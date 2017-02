"Mille voci per ricominciare" un grande spettacolo a Tonara per le popolazioni colpite dal terremoto

“Mille voci per ricominciare” è il nome dell’iniziativa, fissata per domenica 5 febbraio alle ore 17.00, che vedrà l’alternarsi, sul palcoscenico del Teatro Comunale, oltre 20 formazioni corali presentate da Giuliano Marongiu e accompagnate da coppie di giovani in abito tradizionale in rappresentanza dei paesi di appartenenza.





La tua attività qui Per dare colore alle voci, per rendere più suggestivo il viaggio corale di una Sardegna ancora una volta solidale e che mette insieme le esperienze di Desulo, Meana Sardo, Samugheo, Teti, Sorgono, Belvi, Tiana, Gadoni, Ovodda, Atzara, Ortueri e di altri che stanno aderendo in queste ore.





<<Nell'immane tragedia che ci ha colpiti riusciamo comunque a trovare la forza grazie al sostegno che arriva da manifestazioni di solidarietà e generosità come la vostra. – scrive il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, ringraziando tutti i cori e salutando l’iniziativa - L'appuntamento è ad Amatrice, restituita alla sua popolazione e a coloro che la amano, quando le mille voci risuoneranno tra le nostre montagne>>.





Giuliano Marongiu, che parla a nome di tutti i Cori che parteciperanno all’evento, poggia l’accento sullo spirito di solidarietà che muove l’iniziativa: <<Le immagini di dolore e distruzione che abbiamo visto negli ultimi tempi hanno scosso le sensibilità, suscitando in ognuno il desiderio di fare qualcosa per aiutare concretamente chi ha perso tutto, chi ha bisogno di noi. Tonara per un giorno sarà la casa di coloro che vorranno venire a far parte di un grande spettacolo che canta con le voci del cuore. Vi aspettiamo>>.



L’evento sarà trasmesso in diretta da Sardegna Live.

C/C dedicato pro terremotati centro Italia

i versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente

intestazione del C/C "1000vocixricominciare"

presso RivaBanca

IBAN IT18W0711730860000010100908

BIC/SWIFT ICRAITRRV10

le offerte raccolte durante i concerti saranno devolute

a favore della ricostruzione del Teatro di Amatrice





somma versata al 24/01/2017: € 53.873,83