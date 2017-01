A Olbia workshop con lo stilista, visagista e parrucchiere Mr Luigi Serrone

Il programma dei due giorni con Mr Luigi Serrone ad Olbia sarà il seguente.



Giorno 1: Visual + Workshop



Giorno 2: Workshop



19 Febbraio

14:55 – Accesso in sala

L’assegnazione del posto avverrà in ordine di arrivo, perciò si raccomanda la massima puntualità!



15:00 – Inizio evento

Durante il corso della giornata, Mr Luigi Serrone eseguirà la dimostrazione delle sue migliori tecniche di acconciature su modella.

Verranno approfondite le tecniche e dati preziosi e consigli sulla riuscita delle acconciature. La giornata sarà intramezzata da un break.



Continua la dimostrazione delle tecniche e dei consigli di Luigi con la realizzazione delle nuove tecniche e segreti sull' acconciature selezionate sulla modella.



20:00 – Fine prima giornata



20 Febbraio

10:00 – Inizio evento

Durante il corso della giornata, Mr Luigi Serrone eseguirà altre dimostrazioni delle sue migliori acconciature su modella. Verranno approfondite le tecniche e dati preziosi consigli sulla riuscita delle acconciature.

La mattinata sarà intramezzata da un break.



13:00 – Pausa pranzo



14:00 – Proseguo evento



17:00 – Consegna attestato



Alla fine dell’evento verrà consegnato l’attestato di partecipazione e verrà dato spazio alle fotografie di gruppo con l’artista.



PRE-ISCRIZIONE

Invia la tua pre-iscrizione per non perdere l’occasione di vedere Mr Luigi Serrone dal vivo in un evento unico a Olbia . Appena ricevuta la richiesta sarai contattato e ti verrà comunicata la disponibilità del posto per partecipare all’evento.