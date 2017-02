A Olbia workshop con lo stilista, visagista e parrucchiere Mr Luigi Serrone

Il programma dei due giorni con Mr Luigi Serrone ad Olbia sarà il seguente.



Giorno 1: Visual + Workshop



Giorno 2: Workshop



19 Febbraio

14:55 – Accesso in sala

L’assegnazione del posto avverrà in ordine di arrivo, perciò si raccomanda la massima puntualità!



15:00 – Inizio evento

Durante il corso della giornata, Mr Luigi Serrone eseguirà la dimostrazione delle sue migliori tecniche di acconciature su modella. La tua attività qui AUTOSPURGO GALLURA SPURGHI di Bari Sebas…

B&B Zirottu Rita

B&B LA PORTA SULLA COSTA Domenica 19 Febbraio e Lunedì 20 Febbraio 2017 arriva a Olbia per un workshop Mr Luigi Serrone.Il programma dei due giorni con Mr Luigi Serrone ad Olbia sarà il seguente.Giorno 1: Visual + WorkshopGiorno 2: Workshop19 Febbraio14:55 – Accesso in salaL’assegnazione del posto avverrà in ordine di arrivo, perciò si raccomanda la massima puntualità!15:00 – Inizio eventoDurante il corso della giornata, Mr Luigi Serrone eseguirà la dimostrazione delle sue migliori tecniche di acconciature su modella.

Verranno approfondite le tecniche e dati preziosi e consigli sulla riuscita delle acconciature. La giornata sarà intramezzata da un break.



Continua la dimostrazione delle tecniche e dei consigli di Luigi con la realizzazione delle nuove tecniche e segreti sull' acconciature selezionate sulla modella.



20:00 – Fine prima giornata



20 Febbraio

10:00 – Inizio evento

Durante il corso della giornata, Mr Luigi Serrone eseguirà altre dimostrazioni delle sue migliori acconciature su modella. Verranno approfondite le tecniche e dati preziosi consigli sulla riuscita delle acconciature.

La mattinata sarà intramezzata da un break.



13:00 – Pausa pranzo



14:00 – Proseguo evento



17:00 – Consegna attestato



Alla fine dell’evento verrà consegnato l’attestato di partecipazione e verrà dato spazio alle fotografie di gruppo con l’artista.



PRE-ISCRIZIONE

Invia la tua pre-iscrizione per non perdere l’occasione di vedere Mr Luigi Serrone dal vivo in un evento unico a Olbia . Appena ricevuta la richiesta sarai contattato e ti verrà comunicata la disponibilità del posto per partecipare all’evento.