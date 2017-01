Gli studenti di La Maddalena alla scoperta della green economy

secondo percorso di educazione ambientale promosso dal Comune di La Maddalena in collaborazione con la Cooperativa Isule. Destinatari del progetto, questa volta, saranno gli alunni delle scuole superiori di La Maddalena che si cimenteranno nella creazione di una carta dei servizi turistici dell'Arcipelago . Il corso, intitolato “ La Bussola del Turista ” punta, infatti, a stimolare nei ragazzi - molti dei quali in procinto di affacciarsi al mondo del lavoro - una maggiore consapevolezza della realtà produttiva del territorio, con un occhio particolare rivolto al mondo della green economy e al suo inespresso potenziale. La tua attività qui VILLA DEL PARCO HOTEL***

Il corso si articolerà, per la durata di circa due mesi, in lezioni in classe e ricerche sul campo, con un breve laboratorio di grafica finale utile a trasformare le conoscenze acquisite in un piccolo strumento di promozione delle eccellenze turistiche e ambientali dell'Arcipelago. «Siamo soddisfatti - commenta il delegato all'ambiente Claudio Tollis - per la continuità che abbiamo dato al progetto. L'augurio, se le risorse a disposizione lo consentiranno, è quello di favorire ancora a lungo la divulgazione e l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle nostre scuole, mantenendo sempre alto il livello di integrazione tra le istituzioni scolastiche e l'amministrazione locale».