Escursione Monte Arrubiu Villasalto

Partenza alle 9,00 parcheggio del Cimitero di Monserrato;

Rientro previsto ore 18

Pranzo al sacco

Auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto

Prenotazioni entro Venerdì 3

Consigliata scarpa da Trail Running o Trekking, non verranno accettati partecipanti con scarpe con suola liscia.

Min 10 partecipanti 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione.





Scheda escursione

Localita: Monte Arrubiu Km da Cagliari: 82 Ore di Viaggio: 1,20 Località inizio percorso: Cancello Dell' Oasi di Monte Arrubiu Ente Foreste

Lunghezza percorso in Km: 6,5

Dislivello in m: 132

Ore di percorrenza: 2,5

Tipo percorso: lineare-anello

Difficoltà: Turistico-Escursionistico

Tipologia terreno: sterrato





Costi 10€ per i soci. 13€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera).

10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommarsi alla quota partecipazione)