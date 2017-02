Impariamo ad esplorare a Sinnai

A grande richiesta 5 appuntamenti domenicali, mensili, dedicati ai bambini, per imparare l'ABC dell'esploratore/trice e scoprire insieme la natura nelle sue diverse componenti. Le attività si svolgeranno nell'area della Foresta Sette Fratelli e saranno condotte dalla naturalista Stefania Contini, in collaborazione con l'associazione Botteghe in piazza, secondo il seguente programma:2 febbraio: riconoscimento delle tracce degli animali5 marzo: le piante (alberi e arbusti)2 aprile: le rocce7 maggio: le erbe28 maggio: l'orientamentoorari: 10-13 escursione sul campo;13:15 pranzo comuneOgni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto.