Come sempre vi aspettiamo numerosi per il solito appuntamento del venerdì con la degustazione dei vini della cantina "Castiglia" di Calangianus e un ricco buffet . Tutto accompagnato dalla grande voce di Massimo Melis .



Venerdi 27 gennaio

dalle 20 alle 23

Bar Gelateria Monti

via Garibaldi 45 d