Sabato 28 gennaio al Paul Bar il primo live dei Baron Samedi, una band rock'n'roll blues formata da un trio d'eccezione , Simone Piu (voce e basso dei Breakin Down) , Riccardo Nieddu (chitarra degli Ergot Project) , Claudio Derosas ( ex batterista dei Breakin Down ).Vi proporranno del sano rock'n'roll a base di Rolling Stones, Jimi Hendrix, Black Crowes e tanto altro.