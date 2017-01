Pierluigi Serra presenta il suo nuovo romanzo "Athanor" nella Libreria Ubik di Olbia

Sabato 28 Gennaio dalle ore 18:00, nella Libreria Ubik a Olbia, l'autore Pierluigi Serra presenta il suo ultimo romanzo edito da La Zattera edizioni.L'evento è organizzato in collaborazione con "Associazione culturale 21 Dicembre".L'omicidio del capitano Looman, nella rada del porto di Cagliari, è uno dei tasselli di un complicato mosaico che fa da scenario alla ricerca di un misterioso oggetto, fisico o forse immateriale, ambito da due confraternite in secolare lotta per il suo possesso.La ricerca delle tracce del passato, e il viaggio inteso quale percorso non solo materiale si pongono come fil rouge che unisce le vicende raccontante in questo romanzo storico.Personaggi contemporanei e del passato, su piani temporali separati ma misteriosamente connessi, si incontrano nelle diverse tappe di un percorso che ha tutte le caratteristiche della via iniziatica.