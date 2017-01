Tour al Castello di Acquafredda e al nuraghe Casteddu de Fanaris

Una giornata per gli appassionati di storia e archeologia che vogliono scoprire quei luoghi meno famosi, magari fuori dai normali circuiti turistici, ma altrettanto importanti e che amano l’aria aperta e le passeggiate nella natura.



Domenica 29 gennaio vieni con noi per conoscere due “fortezze” davvero suggestive, testimoni di epoche e genti diverse che hanno forgiato il passato della nostra isola. La tua attività qui Ritorna l’appuntamento con “Archeologia fuori rotta”.Una giornata per gli appassionati di storia e archeologia che vogliono scoprire quei luoghi meno famosi, magari fuori dai normali circuiti turistici, ma altrettanto importanti e che amano l’aria aperta e le passeggiate nella natura.Domenica 29 gennaio vieni con noi per conoscere due “fortezze” davvero suggestive, testimoni di epoche e genti diverse che hanno forgiato il passato della nostra isola.

La prima tappa ci porterà alla volta della fortezza nuragica di Casteddu de Fanaris (Decimoputzu). Risalente alla tarda età del bronzo, il nuraghe di tipo complesso sorge a 147 metri sul livello del mare e occupa una posizione strategica per il controllo della via d'accesso che dal Sulcis-Iglesiente porta alla pianura del Campidano. Sconosciuto e abbandonato dai più, è stato invece ripetutamente frequentato dai tombaroli, i quali hanno lasciato segni evidentissimi delle loro attività.



La seconda tappa avrà come protagonista il maestoso castello di Acquafredda a Siliqua, importante testimonianza di struttura fortificata di epoca medioevale e abitazione del Conte Ugolino Della Gherardesca, nobile pisano reso celebre dai versi della Divina Commedia di Dante Alighieri.



Ti aspettiamo, i posti sono limitati.

INFO & PRENOTAZIONI Email: fa.perria@gmail.com Tel: +39 333 3557875 Facebook: Fabio Perria Guida Turistica

Incontro: Cagliari, piazza dei Centomila. Domenica 29 Gennaio 08.30 Rientro Previsto ore 13.30 a Cagliari

Quota di partecipazione: 22 € adulti (biglietto d’ingresso e trasporto in minibus incluso) - € 15 bambini sotto i 12 anni. E' necessaria la prenotazione.

La visita guidata sarà condotta da una guida turistica regolarmente iscritta al registro regionale. Foto by: http://bit.ly/2jhy9L4