Presentazione del romanzo "La linea morbida e lenta" a Cagliari

Ad accoglierci é La Feltrinelli Point di Via Paoli di Cagliari e i suoi gentilissimi gestori che si sono dimostrati disponibili e ben disposti nei nostri confronti.

Accanto all'autrice ci saranno: Il Professor Alberto Floris, insegnante e amico dell'autrice e il noto scrittore, il Dottor Paolo Montaldo.



Vi aspettiamo per parlarne insieme, non mancate. La tua attività qui Hotel Ulivi & Palme***

B&B Elia's

TELENAVI Signore e Signori, "La linea morbida e lenta" é al suo quarto mese di vita e per festeggiare vi proponiamo una nuova presentazione del romanzo.Ad accoglierci é La Feltrinelli Point di Via Paoli di Cagliari e i suoi gentilissimi gestori che si sono dimostrati disponibili e ben disposti nei nostri confronti.Accanto all'autrice ci saranno: Il Professor Alberto Floris, insegnante e amico dell'autrice e il noto scrittore, il Dottor Paolo Montaldo.Vi aspettiamo per parlarne insieme, non mancate.





Una ragazza alla ricerca di sé stessa, tra agi e disagi di una vita in un paese con una cultura diversa dalla propria, si trova davanti a una scelta importante che ne influenzerà il futuro. In questa instabilità emotiva e lavorativa l’unica via di fuga sembra essere Graziano, un giovane scrittore a chilometri di distanza da lei, ma costantemente presente grazie al mondo virtuale dei social. Un viaggio verso Smirne e una cultura tra antiche tradizioni e voglia di emancipazione culturale e verso l’interiorità di una ragazza alla ricerca del suo centro.