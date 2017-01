Un sogno di lusso nel giorno del Si: a Cagliari "Oggi Sposi & Luxury Wedding"

“Oggi Sposi & Luxury Wedding” , ideato e organizzato dalla società Oggi Sposi & Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, da Delia Cualbu Marketing e Innovation Studio, DAMA di Daniela Zucchi e Maria Francesca Sedda e da Venus Dea di Maurizio Ciaccio. La tua attività qui B&B Su Tidori

EVENTS IN SARDINIA Il matrimonio di lusso non come evento di sfarzo e opulenza ma come la perfetta scelta di stile e buon gusto. Villa Fanny sabato 4 e domenica 5 febbraio aprirà le porte allo straordinario evento, ideato e organizzato dalla società Oggi Sposi & Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, da Delia Cualbu Marketing e Innovation Studio, DAMA di Daniela Zucchi e Maria Francesca Sedda e da Venus Dea di Maurizio Ciaccio.





In una location esclusiva, Villa Fanny, boutique hotel della famiglia Cellino ricavato da una antica dimora in perfetto stile liberty in Viale Merello, “prenderà vita” un evento unico nel suo genere in cui i futuri sposi saranno i veri protagonisti. “ Non il solito e ormai inflazionato concetto di fiera - raccontano gli organizzatori - ma un evento esperienziale mai realizzato prima in Sardegna, che metterà in scena arti e servizi come nel set cinematografico di un film d’epoca, fra le note dei maestri della musica di accompagnamento, i vari momenti di gusto e spettacolo, le creazioni floreali e gli abiti da sogno che prenderanno forma durante la due giorni. ” Il tutto arricchito da scenografie e allestimenti esclusivi in perfetto stile “Alice nel Paese delle meraviglie”, studiati e realizzati per l’occasione, in cui prenderà vita il sogno dei futuri sposi che, guidati da un percorso emozionale, potranno vivere l’anticipazione del loro SI.



Per l’occasione la location sarà impreziosita con incantevoli scenografie floreali e alla sera spettacolari giochi di luci creeranno l’effetto da Mille e una notte. Momenti di spettacolo e attività a tema come il Wedding Work in Progress: la possibilità di vivere in anteprima alcuni momenti del giorno delle nozze come la prova abito e le prove make-up e hair styling, il Wedding Photo Boot e lo spazio Shooting fotografico, guideranno i futuri sposi nell’immaginario di un giorno speciale. L’ingresso all’evento è libero, dalle 11 alle 22.



Tra gli ospiti di eccellenza anche la redazione della rivista internazionale ELLE Spose.



Per l’occasione sarà presentato e omaggiato il magazine “Oggi sposi &”, nato e realizzato in Sardegna, è il primo magazine dedicato al mondo del wedding in due lingue, italiano e inglese.