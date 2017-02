Un sogno di lusso nel giorno del Si: a Cagliari "Oggi Sposi & Luxury Wedding"

Immaginare. Sognare. Vivere. Tutto questo è l’evento “Oggi Sposi &… Luxury Wedding”, non una semplice esposizione,Il matrimonio di lusso inteso non come evento di sfarzo e opulenza ma, un evento ideato e organizzato dalla societàdi Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, daMarketing e Innovation Studio,di Daniela Zucchi e Maria Francesca Sedda e dadi Maurizio Ciaccio.

ma un percorso esperienziale mai realizzato prima in Sardegna, in cui il giorno del Sì prenderà vita in ogni suo aspetto.

Villa Fanny

Viale Merello a Cagliari

Un evento

in un film d’epoca

allestimenti esclusivi in perfetto stile “Alice nel Paese delle meraviglie”

Il programma

Sabato 4 febbraio

ore 11:00 Welcome drink ore 11.00 - 22:00 Provider di prestigio presentano arti e servizi del wedding ore 18:00 Fire & Led Show: elementi di fuoco e luce s’incrociano nel giardino della villa creando una scenografia di grande effetto. ore 19:30 Wedding Dress Show: presentazione degli abiti degli Atelier

Domenica 5 febbraio



ore 11:00 Welcome drink ore 11.00 - 22:00 Provider di prestigio presentano arti e servizi del wedding ore 18:00 Sax & Dj Live Music Show: le dolci melodie del Sax abbracciano le sonorità Deep House. ore 19:30 Wedding Dress Show: presentazione degli abiti degli Atelier

Nei vari momenti di sabato 4 e domenica 5 a guidare i futuri sposi nell’immaginario di un giorno speciale:



Il Wedding Work in Progress: le future spose potranno vivere l’anteprima delle loro nozze, indossando un abito, facendosi truccare e pettinare grazie alla professionalità di Faery Academy e di Attilio Secchi Parrucchieri. (Per prenotazioni inviare una mail a info@oggisposievents.it)

Con il photo booth di Crazy Photoset potranno immortalare l’emozione che anticipa il SI e portare via con se la foto di quel momento. Si alterneranno dolci momenti di degustazione a cura di Leonildo Contis e della Pasticceria Eden a momenti di stuzzicante salato offerti da Le Plus Bon, mentre le bollicine saranno quelle delle Cantine Meloni. Il tutto con il suggestivo accompagnamento di un soprano e dei maestri della musica. La location sarà impreziosita per l’occasione con i meravigliosi fiori forniti dalla rinomata azienda MIDI FLOR che prenderanno forma in uno spettacolare allestimento a cura del pluripremiato Maestro Floral Designer Gavino Casu e dello Staff di Oggi Sposi & Events. Al calar della sera la Villa si vestirà di Gala grazie agli scenografici allestimenti e ai giochi di Luci di Spazio Kaos mentre l’atmosfera di luci all’interno sarà curata da SL Deejay Service. Per domenica 5 in programma un originale party finale: un “pasta time“ offerto dalla Famiglia Cellino e il saluto di chiusura con i giochi pirotecnici di Oliva Fire.



Presente anche l’AIRC con le bomboniere solidali.



Tra gli ospiti di eccellenza la redazione della rinomata rivista internazionale ELLE Spose. Per l’occasione sarà presentato e omaggiato il magazine “Oggi sposi &”. Nato e realizzato in Sardegna, è il primo magazine dedicato al mondo del wedding in due lingue, italiano e inglese.



Official video maker dell’evento: Pier Franco Murgia Films





"Come in un film. Il matrimonio più bello spesso è quello che da uno schermo ci ha fatto commuovere e sognare di più. Abiti meravigliosi, scenari incantati e perfetti in cui il protagonista è l’amore. Proprio per questo abbiamo pensato di far sognare tutti voi, futuri sposi, organizzando due giornate in cui potrete mettervi alla prova per il giorno perfetto"

Un appuntamento unico in una location esclusiva,, boutique hotel inricavato da un’antica dimora in perfetto stile liberty.che metterà in scena arti e servizi come, fra le note dei maestri della musica di accompagnamento e i vari momenti di gusto e spettacolo.Il tutto sarà arricchito da scenografie e, studiati e realizzati per l’occasione.