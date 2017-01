Incontro sulla "Storia e natura nel Golfo di Olbia · Continuità e trasformazioni"

L' Associazione Insula Felix è stata istituita grazie all’impulso e alla disponibilità di Jean Marie Craboledda, imprenditore ozierese che ha realizzato in Francia, dalla fine degli anni ’40, uno dei più importanti impianti di produzione di peperoni d'Europa.

Insula Felix intende valorizzare il Golfo di Olbia, sotto gli aspetti culturali, storici, turistici ed economici esaltando il suo ambiente naturale, la biodiversità, gli antichi mestieri del mare, il tessuto produttivo e sociale.

Tra le iniziative che l'Associazione ha intrapreso vi è in primo luogo l'organizzazione di escursioni nel Golfo per dare l'opportunità a chi lo desidera di visitare gli impianti di mitilicoltura, la foce del Padrongianus e il faro dell'isola Bocca ma anche i cantieri navali e le attività del porto grazie a un'imbarcazione attrezzata che prende lo stesso nome dell'Associazione: Insula Felix.

Ma l’intenzione di Insula Felix è anche quella di approfondire e divulgare le conoscenze sul Golfo e la prima occasione nasce con la conferenza “Olbianòs Limèn”, il cui tema portante, come spunto di riflessione e discussione, è una “Pianta del Porto di Terranova”, disegnata nel 1739 dall'ing. Craveri, reperita nell’Archivio di Stato di Torino. Per renderla fruibile dagli appassionati, la carta è stata riprodotta fedele all’originale, in tiratura limitata e numerata e sarà disponibile durante la conferenza.





Per illustrare la carta sono stati invitati gli esperti che per ciascun tema e periodo storico relazioneranno in base alle proprie competenze, ma si parlerà anche di attività produttive, in primo luogo la molluschicoltura e la cantieristica; le valutazioni, in merito alla pianificazione del futuro del Golfo, saranno espresse dall’amministrazione comunale.





Ὁλβιανὸϛ λιμήν (Olbianòs limèn)





Storia e natura nel Golfo di Olbia · Continuità e trasformazioni

Olbia Expò

Sabato 28 gennaio 2017 · ore 16,00

Saluti delle autorità Sabrina Serra · Assessore alla Cultura





Presentazione dell’iniziativa Dario Maiore

Aspetti storici e paesaggistici

16,15 Una carta settecentesca

del Golfo di Olbia Sandro Roggio

16,30 Geomorfologia della laguna di Olbia Giovanni Tilocca

16,45 Preistoria e Protostoria Paola Mancini

17,00 Fenici, Greci, Punici e Romani Rubens D'Oriano

17,15 Medioevo ed età Moderna Agostino Amucano

Aspetti naturalistici e produttivi

17,30 Biodiversità Benedetto Cristo

17,45 Mitilicoltura Mauro Monaco CMO

18,00 Cantieristica Mauro Canu · CIPNES

Aspetti gestionali

18,15 Il Golfo di Olbia oggi Autorità Portuale

Nord Sardegna

18,30 Pianificazione del futuro Settimo Nizzi · Sindaco di Olbia





18,45 Dibattito

Modera Dario Budroni