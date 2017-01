Kento in concerto al Nobel ‘26 di Nuoro con Bakis Beks e WZA

Dopo la partecipazione alla serata finale del Premio Tenco 2016, unico rapper a partecipare al prestigioso concorso, Kento presenta in terra sarda il suo nuovo album ‘Da Sud ’, scegliendo per la sua prima tappa il Nobel ‘26. Al caffè letterario di Nuoro, divenuto ormai il punto di riferimento di artisti nazionali e internazionali che desiderano proporre la loro musica nei club, è sempre più di casa la musica d’autore.

Francesco "Kento" Carlo, Reggio Calabria, venti anni di rap sociale e combattente, dalla Palestina alla Val di Susa passando per una scuola di Arquata del Tronto colpita dal terremoto, blogger, scrittore. La sua musica è ricerca delle radici più autentiche del rap e si muove dalla realtà italiana delle posse e del rap militante degli anni novanta, con la consapevolezza che "la prima regola dell'hip hop è mantenerlo autentico perché parte dalla realtà e alla realtà deve stare sempre vicino".

La sua musica è ricerca delle radici più autentiche del rap e si muove dalla realtà italiana delle posse e del rap militante degli anni novanta, con la consapevolezza che "la prima regola dell'hip hop è mantenerlo autentico perché parte dalla realtà e alla realtà deve stare sempre vicino".

Il suo nuovo album "Da Sud" è stato prodotto da un'associazione antimafie calabrese, ed è uscito in contemporanea con il suo esordio letterario “Resistenza Rap”, in cui Kento racconta la strada più difficile e autentica che porta al palco, quella della musica come strumento di cambiamento personale e sociale.