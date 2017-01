Carnevale a Castello. Tra Cavalieri, Dame e Menestrelli

Un festoso Tour per bambini e genitori alla scoperta del quartiere medievale di Castello a Cagliari. Una passeggiata in maschera nel centro storico di Cagliari dove, in diverse tappe, avremo modo di ammirare monumenti e paesaggi e rivivere, insieme ai bambini, eventi storici narrati così che possano divertirsi ed al contempo apprendere.



Racconti e favole sulla città saranno intervallati dai momenti di giocoleria col GIULLARE DI CORTE e dalle storie cantate dal nostro MENESTRELLO, in un clima festoso e di condivisione. La tua attività qui B&B Centro Storico

Un’occasione educativa unica per passare del tempo di qualità con i propri figli. Quando si impara giocando si ricorda per sempre! I bambini (e i genitori se vorranno) potranno indossare qualsiasi tipo di maschera.



Durata del tour: 2 ore Dalle 10:30 alle 12:30

Incontro ore 10.15 presso ingresso Giardini Pubblici.

Costo: 30 euro (a famiglia)

Per info e iscrizioni: 327 0544471 – 3779590023

qui.eora@libero.it



Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico, verrà data comunicazione dei dati tramite mail in seguito alla prenotazione.



Il tour educativo è organizzato da Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica via Pasubio 27, Cagliari.

Il tour è ideato e condotto da Gisella Saiu, educatrice e guida turistica autorizzata dalla Regione Sardegna, insegnante di Laughter Yoga (Yoga della Risata). Seriamente innamorata della nostra terra da anni sostengo la necessità di favorire esperienze che rimangano nella memoria dei nostri bambini. Ricordiamoci sempre che ogni evento è un seme, un’opportunità che può germogliare e piano piano trasformarsi in passione, e la passione lo sappiamo bene é ciò che ci rende VIVI! Gisella Saiu Qui e Ora Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età, per istituzioni pubbliche e private. Referenti: Roberta Sirigu, pedagogista e gestalt counsellor, e da Simona Messina, gestalt counsellor. Vi aspettiamo!