Conferenza gratuita con l'Iridologo Agostino Gazzurelli presso l'Hotel Royal a Olbia

L'occhio specchio dell'anima ma anche del corpo e della mente. Con questo slogan viene presentata la conferenza di Iridologia a cura dell'iridologo, naturopata, counselor Agostino Gazzurelli.La conferenza, organizzata in collaborazione con uomodellestelle.it , si terrà Lunedì 30 Gennaio dalle ore 20:30 presso l'Hotel Royal a Olbia.L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti, per ulteriori informazioni contattare 3394583233 o visitare il sito www.iridologo.it. Sarà possibile prenotare la propria visita per Martedì 31 Gennaio.